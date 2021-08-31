"Газпром" заявил о завершении пуско-наладочных работ на первой линии "Северного потока – 2"

Вторая нитка трубопровода находится на этапе укладки труб Фото: REUTERS

“Газпром” находится на завершающей стадии пусконаладочных работ, которые обеспечат готовность первой нитки “Северного потока - 2” к началу коммерческой эксплуатации. Об этом рассказал гендиректор “Газпром международные проекты центр 1” Александр Каримов.

Вторая нитка трубопровода находится на этапе укладки труб. Но и этот этап уже завершается, отметил Каримов.

“Для ввода уже ее в эксплуатацию потребуется проведение комплекса мероприятий, которые аналогичны работе по первой нитке”, - пояснил топ-менеджер РИА Новости.

Каримов подчеркнул, что сегодня в компании прикладывается максимум усилий к тому, чтобы в ближайшее время газопровод “Северный поток - 2” был запущен в эксплуатацию. Ранее сообщалось, что это может произойти уже в августе 2021 года, так как в июне “Северный Поток - 2”, проходящий из России в Германию, был готов на 98%.

Как ранее писал сайт kp.ru, 25 августа компания Nord Stream 2 проиграла в суде Германии дело об освобождении трубопровода “Северный поток – 2” от требований Газовой директивы Европейского союза. При этом позже Высший земельный суд в Дюссельдорфе заявил, что оператор газопровода может обжаловать его решение.