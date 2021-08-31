Ученые назвали слабый иммунитет причиной смерти зараженных тежелыми формами коронавируса

Ученые рекомендуют при лечении делать упор не на антибиотики, которые борются со вторичными бактериальными инфекциями, а на противовирусные препараты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученые из США выяснили, что является основной причиной смерти от тяжелых форм коронавирусной инфекции. Согласно результатам их исследований, чаще всего к гибели пациента в таких случаях приводит большое количество вирусных частиц в легких и слабый иммунный ответ на инфекцию.

Ученые исследовали образцы легочных тканей 589 мужчин и женщин, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19 в две клиники Langone Health и перенесших процедуру бронхоскопии для очистки легких. Оказалось, что вирусная нагрузка в нижних дыхательных путях у умерших от коронавируса была в среднем в десять раз больше, чем у выздоровевших тяжелых пациентов. Результаты исследований были опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Это опровергло теорию о том, что причиной смерти больных была вторичная бактериальная инфекция. Зато было установлено, что адаптивная иммунная система порой не может эффективно бороться с коронавирусом. Если ученые найдут решение этой проблемы, то смогут найти и эффективное лечение, которое будет укреплять собственные защитные силы организма. Пока же ученые могут рекомендовать при лечении COVID-19 делать упор не на антибиотики, которые борются со вторичными бактериальными инфекциями, а на противовирусные препараты.

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