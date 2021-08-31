Во МХАТ рассказали, как Ольга Бузова готовится к спектаклю: "Берет уроки пения и актерского мастерства"

Певица будет задействована в постановке «Чудесный грузин» Фото: Борис КУДРЯВОВ

Во МХАТ им. Горького рассказали, как Ольга Бузова готовится к спектаклю «Чудесный грузин». Она выйдет на сцену в октябре-ноябре 2021 года. Несмотря на возмущения критиков, в театре не стали отказываться от сотрудничества с экс-звездой «Дома-2».

- Ольга Бузова берет уроки пения и актерского мастерства у нашего преподавателя по вокалу. Это обязательно, - рассказали NEWS.ru в пресс-службе театра.

Уроки перед спектаклем посещают все актеры, независимо от опыта работы и уровня мастерства.

- Мы один из немногих театров в нашей стране, кто в обязательном порядке ввел практику занятий вокалом, пластикой, хореографией даже для труппы, чтобы артисты были в тонусе, - отмечает собеседники издания.

В пресс-службе подчеркнули, что педагог по вокалу довольна способностями артистки. Но пока в театре не спешат предлагать ей другие роли.

Ольга Бузова сыграет в постановке «Чудесный грузин», она исполнит роль певицы кабаре Беллы Шанталь.

Коллеги по сцене поддерживают звезду, так как она «непрофессиональная актриса и непрофессиональная певица».