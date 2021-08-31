В Госавтоинспекции рассказали о подготовке школ к началу учебного года

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Заместитель начальника управления – начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России, полковник полиции Алексей Кисляков рассказал о том, как в стране идет подготовка школ к началу нового учебного года. Во время программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда» он отметил, что по всей России идут проверки обеспечения безопасности дорожного движения вокруг образовательных организаций, и представители Госавтоинспекции принимают в них активное участие.

«Сотрудники Госавтоинспекции принимают активное участие в проверках готовности образовательных организаций к началу учебного года. В мероприятиях в большей степени задействованы представители подразделений дорожного надзора и пропаганды безопасности дорожного движения», - рассказал полковник полиции Алексей Кисляков.

Эксперт добавил, что профилактические мероприятия будут проводиться не только в преддверии Дня знаний, но и в начале учебного года, когда ученики уже отправятся на занятия. При этом подключиться к регулированию ситуации на дорогах смогут как родители, так и общественные организации, которые всегда имеют возможность внести свои предложения по повышению безопасности на том или ином участке дороги.

По словам полковника полиции, в первую очередь специалисты проверяют наличие дорожных ограждений, переходных переходов и светофоров вблизи образовательных организаций. Ведь именно эти простые инструменты способны минимизировать травматизм на дорогах с участием пешеходов.

«Особое внимание уделяется состоянию подъездных путей к образовательным организациям, наличию дорожных знаков, разметки, ограждения, светофоров», - отметил в эфире полковник полиции Алексей Кисляков.