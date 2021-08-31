Представители Госавтоинспекции и Минпросвещения объяснили, как родители могут подготовить ребенка к началу учебного года

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Заместитель начальника управления – начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России, полковник полиции Алексей Кисляков в преддверии нового учебного года дал родителям советы, как подготовить ребенка к походам в школу. Во время программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда» представитель Госавтоинспекции отметил важность обсуждения со школьниками основ безопасности дорожного движения.

«Родителям необходимо, как минимум, повторить с детьми основы безопасного поведения на дорогах, обеспечить детей световозвращающими элементами, а с учащимися начальной школы родителям нужно совместно разработать безопасный маршрут движения «дом-школа-дом», а именно, схематично нарисовать карту микрорайона, по которому ребенок ходит в школу, и выбрать самый безопасный маршрут», - заявил полковник полиции Алексей Кисляков.

В свою очередь начальник отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Ильнур Хабибуллин отметил, что в начале учебного года в школах традиционно в рамках общих собраний с родителями всегда обсуждается вопрос обеспечения детской дорожной безопасности. Особое внимание эксперт призвал обратить на передвижение с помощью средств индивидуальной мобильности (СИМ). Самокаты, моноколеса и прочие СИМы набирают популярность, однако пользоваться ими следует с особенной осторожностью, подчеркнул Ильнур Хабибуллин.

«Родители, в первую очередь, всегда приобретая средство индивидуальной мобильности своим детям, думайте об их безопасности. Расскажите им еще раз о правилах дорожного движения и думайте о том, как они будут передвигаться по проезжей части», - обратился к родителям представитель Минпросвещения.