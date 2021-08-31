Заслуженный учитель России поддержала идею обучения школьников вождению СИМов на физкультуре

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Директор ГБОУ ЦО 1409, депутат Мосгордумы VI созыва, Заслуженный учитель России Ирина Ильичева прокомментировала идею ввести в российских школах курс обучения езде на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), в частности, на самокатах на уроках физкультуры. В рамках программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда» она отметила, что поддерживает эту инициативу и считает ее очень полезной.

Более того Ирина Ильичева выразила надежду, что инициатива получит поддержку и в других школах, а может быть, и на государственном уровне. В свою очередь, она добавила, что московская школа 1409 уже провела весной такой курс обучения, и эти занятия дали положительный эффект.

«Я думаю все поддержат, а мы ее инициируем вместе с нашими замечательными сотрудниками Госавтоинспекции, которые всегда с нами», - заявила заслуженный учитель России.

Ирина Ильичева также добавила, что школы совместно с Госавтоинспекцией МВД России напоминают водителям о том, с наступлением нового учебного года на дорогах появится больше детей, а значит, бдительность автомобилистов должна увеличиться еще больше.

«К нам (в школу – прим. ред.) прибывают и патрульные экипажи Госавтоинспекции как на машинах, так и на мотоциклах, с которыми мы выходим прямо на дорогу и выдаем водителям специальные бюллетени, на которых предостерегаем от превышения скорости и так далее. Мы хотим обратить внимание всех москвичей, которые сейчас возвращаются в наш город, что на дорогах находятся дети, что дети приехали с отдыха и находятся в расслабленном состоянии. Поэтому только все вместе мы сможем с вами обеспечить их безопасность», - подчеркнула депутат.

Ирина Ильичева добавила, что дороги для пешеходов, в том числе, и для детей станут абсолютно безопасны только тогда, когда каждый участник движения будет относиться к передвижению с максимальной ответственностью.