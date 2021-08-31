New York Post: Захваченный талибами* вертолет заметили в небе с подвешенным на веревке человеком

Фото: кадр из видео

В социальных сетях распространилось видео летающего в небе над Афганистаном американского боевого вертолета, к которому привязана веревка с, предположительно, мертвым человеком на другом конце. Зарубежные СМИ высказали предположения, кем может быть "повешенный".

Видео было опубликовано в Твиттер “Talib* Times”. В описании аккаунта говорится, что это “официальный англоязычный аккаунт Исламского эмирата Афганистан” (самоназвание радикального движения “Талибан”*). Шокирующая запись подписана как “ВВС Исламского эмирата пролетают над городом Кандагар и патрулируют город”.

Главред индийского телеканала Zee News Судхир Чаудхари предположил, что к вертолету был подвешен американский гражданин, работавший в Афганистане переводчиком. Такое же предположение высказала американская ведущая Лиз Уилер. Она подчеркнула, что за это несет ответственность президент США Джо Байден. Материал со ссылкой на мнения журналистов опубликовал New York Post, однако официальных подтверждений этим версиям нет.

Например, издание Vice.com не согласно с версией о повешенном человеке. Журналисты пишут, что даже беглый взгляд на видео показывает, что человек движется и пристегнут ремнями на груди. В какой-то момент человек даже тянется и держится за веревку, пишет издание.

Как ранее сообщал сайт kp.ru 31 августа “Талибан”* сформирован в Афганистане новое правительство - всего через две недели после захвата власти в стране. Высокопоставленный представитель талибов* Вахидулла Хашими при этом заявил, что в Афганистане не будет демократии: афганцы будут жить по законам шариата.

*Запрещенная в России террористическая организация