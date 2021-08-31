Главный врач Коммунарки предупредил об увеличении числа больных коронавирусом осенью

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко дал сезонный прогноз по ситуации с коронавирусом в России. Он отметил, что осенью многое будет зависеть от отношения россиян к необходимости вакцинации.

“Прогноз во многом будет зависеть от позиции граждан в отношении вакцинации. Если она будет пассивная, то, очевидно, что в сезон будет увеличение числа больных”, - рассказал Проценко на пресс-конференции в ходе поездки в Ханты-Мансийский автономный округ.

Главврач отказался делать предположения о том, ждать ли россиянам новую волну заболеваемости. Но подчеркнул, что если уровень вакцинации будет низким, врачам снова придется мобилизовать дополнительные силы на борьбу с инфекцией - разворачивать дополнительные койки в больницах, использовать все доступные аппараты ИВЛ.

По мнению Проценко, российское общество и сами врачи устали от ситуации, связанной с пандемией. Но уйти от нее пока никак не получается.

Как ранее писал сайт kp.ru, замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная оценила ситуацию с наступлением на Россию новых штаммов коронавируса.