Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире31 августа 2021 22:31

Пеле пошутил над слухами о своей госпитализации

Футболист сказал, что сходил на плановое обследование
Наталья СМИРНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Поход футболиста в больницу так встревожил социальные сети, что там начали появляться новости о его плохом самочувствии

Поход футболиста в больницу так встревожил социальные сети, что там начали появляться новости о его плохом самочувствии

Фото: REUTERS

Легендарный бразильский футболист Пеле отреагировал на слухи о том, что он госпитализирован в больницу для обследований. Звезда спорта рассказал, что побывал на плановом осмотре, который ранее не смог посетить из-за пандемии коронавируса.

“Ребята, я не терял сознание и нахожусь в очень хорошем здравии. Я побывал на плановом обследовании, которое ранее не мог посетить из-за пандемии”, - успокоил Пеле фанатов в Твиттер.

Поход футболиста в больницу так встревожил социальные сети, что там начали появляться новости о его плохом самочувствии, пишет издание Terra.com. Но Пеле и его агент быстро это опровергли.

“Дайте им знать, что играть в следующее воскресенье я все-таки не буду!”, - пошутил футболист о своем здоровье.

Сайт kp.ru ранее писал, что Криштиану Роналду превзошел легендарного Пеле по числу голов за один клуб. Португалец в матче "Ювентуса" с "Кальяри" оформил хет-трик, и в его активе теперь 770 забитых мячей