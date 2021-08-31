Пеле пошутил над слухами о своей госпитализации

Поход футболиста в больницу так встревожил социальные сети, что там начали появляться новости о его плохом самочувствии Фото: REUTERS

Легендарный бразильский футболист Пеле отреагировал на слухи о том, что он госпитализирован в больницу для обследований. Звезда спорта рассказал, что побывал на плановом осмотре, который ранее не смог посетить из-за пандемии коронавируса.

“Ребята, я не терял сознание и нахожусь в очень хорошем здравии. Я побывал на плановом обследовании, которое ранее не мог посетить из-за пандемии”, - успокоил Пеле фанатов в Твиттер.

Поход футболиста в больницу так встревожил социальные сети, что там начали появляться новости о его плохом самочувствии, пишет издание Terra.com. Но Пеле и его агент быстро это опровергли.

“Дайте им знать, что играть в следующее воскресенье я все-таки не буду!”, - пошутил футболист о своем здоровье.

Сайт kp.ru ранее писал, что Криштиану Роналду превзошел легендарного Пеле по числу голов за один клуб. Португалец в матче "Ювентуса" с "Кальяри" оформил хет-трик, и в его активе теперь 770 забитых мячей