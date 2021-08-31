Генсек ООН также выразил серьезную обеспокоенность в связи с надвигающимся экономическим кризисом Фото: REUTERS

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о надвигающемся кризисе в Афганистане. По его словам, сегодня почти половина населения страны нуждается в гуманитарной помощи, чтобы выжить.

“Каждый третий афганец не знает, когда ему доведется поесть в следующий раз. Ожидается, что в следующем году более половины всех детей в возрасте до пяти лет будут серьезно недоедать. Люди ежедневно теряют доступ к основным товарам и услугам. Надвигается гуманитарная катастрофа”, - предупредил Гутерреш.

Генсек ООН также выразил серьезную обеспокоенность в связи с надвигающимся экономическим кризисом. По его словам, страна стоит на пороге полного коллапса оказания основных услуг.

“Вчера мы доставили в страну по воздуху 12,5 тонны медикаментов. Международное сообщество должно помочь обеспечить гуманитарным работникам финансирование, доступ и правовые гарантии, необходимые им для выполнения своей работы”, - подчеркнул Антониу Гутерреш в своем Твиттер.

Как ранее писал сайт kp.ru, Радикальное движение "Талибан"* сформировало новое правительство Афганистана, состоящее из лидеров талибов*. Как заявил высокопоставленный представитель движения Вахидулла Хашими, в Афганистане не будет демократии: афганцы будут жить по законам шариата.

*Запрещенная в России террористическая организация