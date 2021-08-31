Байден заявил, что уход США из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны

По словам Байдена, теперь США сконцентрируются на других вызовах - в том числе, связанных с Россией и Китаем Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден прокомментировал вывод американских войск из Афганистана - миссия по эвакуации завершилась во вторник, 31 августа. Американский лидер по этому случаю устроил телевизионное обращение к народу и сказал, что уход США из Афганистана завершает эру попыток Вашингтона переустроить другие страны.

"Вчера вечером в Кабуле Соединенные Штаты завершили 20-летнюю войну в Афганистане - самую долгую войну в американской истории, мы завершили самую большую в истории операцию по воздушной эвакуации Невероятный успех этой миссии получился благодаря выдающимся способностям, умениям, храбрости и самоотдаче американских военных, дипломатов и сотрудников разведки", - подчеркнул Байден.

Он отметил, что эти люди рисковали своей жизнью, чтобы вывезти из страны всех американских граждан, и теперь наконец с этим покончено.

Как пояснил Байден, он решил завершить войну в Афганистане, так как она не отвечала коренным интересам США. Сейчас стране нужно сосредоточиться на новых вызовах, в том числе связанных с Россией и Китаем, резюмировал президент.