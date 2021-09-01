Киев просит Google сократить объем российского контента в YouTube на Украине Фото: REUTERS

Власти Украины предлагают компании Google сократить в их стране объем российского контента. Для этого они планируют привлечь независимых украинских редакторов. Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, речь идет о подборе и рекомендациях контента для украинской аудитории на главной страницы украинского YouTube Music и YouTube.

- В Вашингтоне встретился с вице-президентом Google Караном Бхатия. Обсудили результаты сотрудничества и дальнейшие совместные планы. В том числе, обсудили вопросы по главным страницам украинского YouTube Music и YouTube, - написал Федоров в Facebook.

При этом министр считает недопустимым, что украинским пользователям предлагается российский контент в то время, "когда на Украине идет война".

- Мы предложили Google привлечь независимых украинских редакторов, которые будут ответственными за подбор контента для граждан нашей страны. Это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии, - сказал вице-премьер.

Напомним, Федоров вместе с главой государства Владимиром Зеленским находится в США, который прибыл в Вашингтон на переговоры с американским коллегой Джо Байденом.