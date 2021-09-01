Закон о гаражной амнистии в России вступает в силу 1 сентября 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 сентября 2021 года в России стартует гаражная амнистия. Ее введение позволит гражданам оформить в собственность старые гаражи, полученные или построенные до 30 декабря 2004 года по упрощенной схеме.

Кроме того, с этого числа можно будет бесплатно приватизировать землю под ними.

До этого момента в стране узаконить данную категорию недвижимости представлялось возможным только через суд. А поскольку зачастую у владельцев гаражей не оказывалось всех необходимых документов, которые требует современное законодательство.

Однако амнистия не будет действовать на так называемые ракушки. Теперь они официально не считаются недвижимостью, там действуют другие законы.

Напомним, у граждан будет возможность воспользоваться гаражной амнистией в течение пяти лет, то есть до 1 сентября 2026 года.