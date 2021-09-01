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Общество1 сентября 2021 0:47

Оплата больничных по уходу за ребенком для мам изменится с 1 сентября 2021 года

Новшество будет касаться молодых мам, которые не успели выработать солидный трудовой стаж
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Оплата больничных по уходу за ребенком для мам изменится с 1 сентября 2021 года

Оплата больничных по уходу за ребенком для мам изменится с 1 сентября 2021 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября 2021 года в России изменится оплата больничных листов по уходу за ребенком для мам. Речь идет о тех женщинах, кто еще не успел выработать необходимый трудовой стаж.

Теперь больничные по уходу за малышом до 7 лет включительно будут оплачиваться в размере 100% среднего заработка мамы, вне зависимости от ее стажа.

Ранее сообщалось, что инициатива была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным. предполагается, что такая мера поддержки со стороны государства будет крайне важна для молодых мам и пап, которые еще не успели заработать себе приличный трудовой опыт.

Кстати, что касается вопроса оформления, то дополнительные документы на получение выплаты родителям подавать не придется. Все расчеты Фонд социального страхования будет проводить самостоятельно на основании данных больничного листа.