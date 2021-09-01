Автомобилисты с 1 сентября 2021 года смогут обжаловать штрафы за нарушения онлайн

Автомобилисты с 1 сентября смогут обжаловать штрафы за нарушения онлайн Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября 2021 года российские водители получат возможность обжаловать штрафы за нарушения, зафиксированные камерами онлайн.

Теперь водителям не придется ходить в ГИБДД и слать заказные письма, все что нужно - зайти через портал госуслуг или сайт суда (если предоставляется такая возможность).

Однако пока до конца не ясно, насколько четко будет работать новый сервис, эксперты советуют российским автомобилистам дождаться конца сентября и уж тогда делать выводы.

Как отмечает "Российская газета", возможность дистанционного обжалования появилась после вступления в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях,.

До сих пор для этого необходимо было либо лично явиться в подразделение, которое такой штраф выписало, либо направить жалобу заказным письмом. Воспользоваться таким сервисом сможет тот автовладелец, кто не просто зарегистрирован на портале, но еще и верифицирован там.