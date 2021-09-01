Россиянам стала доступна покупка лекарств через маркетплейсы Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 сентября 2021 года в России начинает действовать новый порядок дистанционной продажи лекарственных препаратов. Теперь граждане смогут заказывать необходимые медикаменты через интернет .

Такую торговлю с этой даты могут вести несетевые аптеки (раньше было условие: сеть не менее чем из 10 аптек на территории РФ и свой сайт).

Однако покупать лекарства разрешено через сайты-агрегаторы (OZON или Яндекс.Маркет), или маркетплейсы (там могут выставлять свои товары разные продавцы).

Что касается ответственности за качество препаратов, что она будет лежать на аптеке, а не агрегаторе, через который куплены препараты.

Заказ должен быть доставлен человеку в специальной герметичной упаковке, а при необходимости (например, особые условия хранения - в специальной сумке.

Россиянам напоминают, что все это касается только безрецептурных лекарств. Для приобретения тех препаратов, которые считаются рецептурными, правила остаются прежними.