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Общество1 сентября 2021 1:22

Россиянам стала доступна покупка лекарств через маркетплейсы

Это касается только безрецептурных лекарств
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Россиянам стала доступна покупка лекарств через маркетплейсы

Россиянам стала доступна покупка лекарств через маркетплейсы

Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 сентября 2021 года в России начинает действовать новый порядок дистанционной продажи лекарственных препаратов. Теперь граждане смогут заказывать необходимые медикаменты через интернет .

Такую торговлю с этой даты могут вести несетевые аптеки (раньше было условие: сеть не менее чем из 10 аптек на территории РФ и свой сайт).

Однако покупать лекарства разрешено через сайты-агрегаторы (OZON или Яндекс.Маркет), или маркетплейсы (там могут выставлять свои товары разные продавцы).

Что касается ответственности за качество препаратов, что она будет лежать на аптеке, а не агрегаторе, через который куплены препараты.

Заказ должен быть доставлен человеку в специальной герметичной упаковке, а при необходимости (например, особые условия хранения - в специальной сумке.

Россиянам напоминают, что все это касается только безрецептурных лекарств. Для приобретения тех препаратов, которые считаются рецептурными, правила остаются прежними.