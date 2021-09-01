В России с 1 сентября 2021 года свидетельство о смерти начнут выдавать в электронном виде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России с 1 сентября 2021 года свидетельство о смерти можно будет получить в электронном виде. Соответствующий приказ "Об утверждении учетных форм медицинской документации, удостоверяющей случаи смерти, и порядка их выдачи" утвержден Минздравом РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В суперсервисе на гоуслугах россиянам предоставлена пошаговая инструкция, что необходимо делать в случае смерти родственника. Для регистрации смерти близкого теперь не нужно будет ходить в органы ЗАГС и собирать справки. Регистрация смерти происходит не позднее следующего дня после подачи заявления и документов. Свидетельство о смерти также придет в электронном виде.

Ранее сообщалось, что в 2021 году будут запущены шесть новых суперсервисов на портале Госуслуг. Для россиян станут доступны такие сервисы как "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребенка", а также "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн", "Мое здоровье онлайн".