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Политика1 сентября 2021 2:20

Российский сенатор Пушков назвал слова Байдена о завершении эпохи переустройства стран сенсацией

По его мнению, решение американского президента "качественно изменит международную роль США"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Российский сенатор Пушков назвал слова Байдена о завершении эпохи переустройства стран сенсацией

Российский сенатор Пушков назвал слова Байдена о завершении эпохи переустройства стран сенсацией

Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков назвал сенсацией заявление президента США Джо Байдена о том, что вывод американских военных с территории захваченного талибами* Афганистана завершает эпоху переустройства других стран.

- Это близко к сенсации, ибо, если это не риторика, означает отказ от политики "смены режимов", которая почти 30 лет находилась в основе международной стратегии США... . В случае подлинного отказа США от попыток переустройства других государств, это подведет черту под американскими военными интервенциями в другие страны и качественно изменит международную роль Америки, - написал Пушков в своем Телеграм-канале.

Напомним, 31 августа военные силы США покинули Афганистан, а официальный представитель Пентагона, генерал Кеннет Маккензи заявил об окончании операции по эвакуации людей из Кабула. В свою очередь руководство "Талибана"* объявило о полном контроле над страной.

*Запрещенная в России террористическая организация