Российский сенатор Пушков назвал слова Байдена о завершении эпохи переустройства стран сенсацией Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков назвал сенсацией заявление президента США Джо Байдена о том, что вывод американских военных с территории захваченного талибами* Афганистана завершает эпоху переустройства других стран.

- Это близко к сенсации, ибо, если это не риторика, означает отказ от политики "смены режимов", которая почти 30 лет находилась в основе международной стратегии США... . В случае подлинного отказа США от попыток переустройства других государств, это подведет черту под американскими военными интервенциями в другие страны и качественно изменит международную роль Америки, - написал Пушков в своем Телеграм-канале.

Напомним, 31 августа военные силы США покинули Афганистан, а официальный представитель Пентагона, генерал Кеннет Маккензи заявил об окончании операции по эвакуации людей из Кабула. В свою очередь руководство "Талибана"* объявило о полном контроле над страной.

*Запрещенная в России террористическая организация