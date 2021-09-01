Главный терапевт Минздрава рассказала, помогает ли кофе сжигать жир

Доктор рассказала о свойствах зеленого кофе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, профессор Оксана Драпкина рассказала Kp.ru о том, правда ли, что зеленый кофе обладает своим жиросжигающим эффектом.

Особой популярностью напиток из необжаренных зерен пользуется среди худеющих. Однако, по мнению эксперта, прежде всего стоит помнить, что лишние килограммы не появляются внезапно за один день. Именно поэтому рассчитывать на особый эффект от зеленого кофе не стоит.

- Способность сжигать жир приписывается содержащейся в зеленом кофе хлорогеновой кислоте, которая ускоряет обменные процессы, - говорит доктор Драпкина. - Особого эффекта, впрочем, ждать не стоит. Человек набирает вес не за один день, причин всегда больше одной, и решить эту проблему не так просто, как хотелось бы, - рассказала терапевт.