Опрос: Только четверть россиян с нетерпением ждала 1 сентября в детстве Фото: Алексей ФОКИН

Почти четверть опрошенных россиян призналась, что в детстве с нетерпением ждала наступления 1 сентября.

Согласно результатам исследования специалистов SuperJob, которое проводилось среди 1 600 представителей экономически активного населения из всех округов страны в августе 2021 года, только 24% респондентов ждали День Знаний и радовались встрече с одноклассниками.

Еще 48% опрошенных признались, что "скорее, ждали" 1 сентября. 19% участников опроса рассказали, что "скорее, ненавидели" этот день.

К слову, каждый 11-й опрошенный ненавидел 1 сентября "всеми фибрами души", пишет ТАСС.

Во время опроса женщины чаще мужчин говорили, что ждали День знаний в детстве (30% и 17% соответственно). Мужчины же почти в два раза чаще признавались в ненависти к 1 сентября (11% против 6% среди женщин).