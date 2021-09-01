Последние новости на утро 1 сентября 2021: В России вступают в силу изменения в ряде законов

Важные новости утра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на утро 1 сентября 2021 года.

С сегодняшнего дня в России вступает в силу ряд важных изменений в законах. Так, с 1 сентября в стране стартует гаражная амнистия. Ее введение позволит гражданам оформить в собственность старые гаражи, полученные или построенные до 30 декабря 2004 года по упрощенной схеме.

Также изменится оплата больничных по уходу за ребенком до 7 лет включительно для мам. Речь идет о тех женщинах, кто еще не успел выработать необходимый трудовой стаж. С 1 сентября начисление будут оплачиваться в размере 100% среднего заработка матери.

Для молодежи стартует программа "Пушкинская карта". Молодые люди, которым уже исполнилось 14 лет, но еще не стукнуло 23 года, смогут получить карту, на которой будут лежать 3 тысячи рублей. Потратить средства можно исключительно на культпросвет - музеи, театры и прочие культурные места.

Российские водители с 1 сентября получат возможность онлайн обжаловать штрафы за нарушения, зафиксированные камерами онлайн. Теперь автомобилистам не придется ходить в ГИБДД и слать заказные письма, все что нужно - зайти через портал госуслуг или сайт суда (если предоставляется такая возможность).

Кроме этого, в стране начинает действовать новый порядок дистанционной продажи лекарственных препаратов. С 1 числа граждане смогут заказывать необходимые медикаменты через интернет, кроме тех. которые отпускаются по спецрецепту лечащего врача.

Россияне смогут получить свидетельство о смерти в электронном виде. В суперсервисе на гоуслугах гражданам предоставлена пошаговая инструкция, что необходимо делать в случае смерти родственника. Для регистрации смерти близкого теперь не нужно будет ходить в органы ЗАГС и собирать справки. Регистрация смерти происходит не позднее следующего дня после подачи заявления и документов.

Афганцы, эвакуированные в Великобританию с территории захваченного Афганистана, получили право оставаться на территории королевства на бессрочной основе.

Президент Украины Владимир Зеленский готов в любое время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Он отметил, что украинский лидер несколько раз заявлял о своей готовности к встрече.