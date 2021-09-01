Военный вертолет США разбился в Калифорнии

Вертолет MH-60S ВМС США Фото: кадр из видео

Вертолет Военно-морских сил Соединенных Штатов потерпел крушение у берегов Сан-Диего в штате Калифорния.

Как пишет NBC News со ссылкой на 3-й флот ВМС США, вертолет MH-60S вылетел с борта атомного авианосца Abraham Lincoln, а позже упал в море в 110 километрах от Сан-Диего. В настоящее время на месте крушения машины ведутся поисково-спасательные работы.

Отмечается, что такие вертолеты обычно вылетают с экипажем из четырех человек. По словам военных чиновников, катастрофа произошла во время «обычного полета». Причина происшествия устанавливаются.

Как писал сайт kp.ru, 12 августа 2021 на Камчатке потерпел крушение туристический вертолет Ми-8, на борту которого в тот момент находилось 16 человек: трое членов экипажа и 13 пассажиров. Машина затонула в Курильском озере на территории Кроноцкого заповедника и, по данным МЧС, лежит на глубине более 110 метров. Восемь человек были найдены живыми.