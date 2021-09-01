Украинцы высмеяли фото «одинокого» Зеленского на подписании документов в США Фото: сайт офиса Владимира Зеленского

Украинцев рассмешила фотография президента Владимира Зеленского, сделанная во время подписания документов между Киевом и Вашингтоном в ходе визита политика в США.

На снимке, опубликованном в Facebook офиса украинского лидера, Зеленский стоит сложа руки позади подписывающих соглашения министров энергетики США и Украины Дженнифер Грэнхолм и Германом Галущенко. Подпись к фото гласит, что документ был подписан в присутствии президента Украины.

«В присутствии Зеленского»: есть какой-то мальчик из обслуги, который что-то ждет, пока взрослые подписывают важные документы», – написал в комментарии к посту Сергей Мастеров.

«Очень насыщенный визит. Блинкен у Байдена на закрытом совещании, Нуланд занята, остальные в отпусках до 20 сентября. Ну, хоть постоит, пофоткается», – пошутила Тетяна Червоненька.

«Унизительное какое-то фото. Президент стоит один, а от США нет никого», – написала Леся.

«Подписал меморандум. Меморандум - это буквально то, что нужно иметь в виду, напоминание. Подписал совместное заявление об укреплении двустороннего сотрудничества в сфере энергетики. То есть никакой специфики, договоров. Договорились продолжать переговоры: это уровень даже не министра, а какого-то клерка в министерстве…», – возмутился Владимир Винюков.

Напомним, Зеленский находится в США. Он прибыл в Вашингтон на переговоры с американским коллегой Джо Байденом и надеется, что встреча будет содержательной. В ходе визита был подписан документ о сотрудничестве Вашингтона и Киева в сфере энергетики. В нем сказано, что власти США готовы содействовать процессу интеграции Украины и Евросоюза, в том числе путем модернизации и создания энергетической инфраструктуры.