В Сбербанке спрогнозировали отказ россиян от пластиковых карт к 2025 году Фото: пресс-служба Сбербанка

Россияне почти полностью откажутся от использования пластиковых банковских карт к 2025 году, считает первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин.

По его словам, сейчас каждый четвертый клиент Сбербанка оформляет новую карту без пластикового носителя. К концу 2023 года в России без «пластика» будет выпускаться 50% карт, а уже в 2025 году – 100%, рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.

«Я думаю, пластиковая карта вообще станет раритетом», – заявил он.

Ведяхин также сообщил, что многие жители России отказываются и от наличных денег: почти половина клиентов используют безналичный расчет. Вместе с тем от отметил, что спрос на наличность растет обычно в декабре, а уже в январе фиксируется его спад.

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 Сбербанк передал в переработку 10 тонн пластиковых карт, поскольку россияне начали все чаще отказываться от них.