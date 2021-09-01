МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве 1 сентября 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В течение среды, 1 сентября, в Москве ожидается сильный дождь с грозой и порывистым ветром, предупредило столичное управление МЧС.

«В течение всего дня в Москве, начиная с юго-западных районов, ожидаются сильный дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду», – сказано на сайте ведомства.

МЧС рекомендовало водителям во время движения снижать скорость и увеличить дистанции до впереди идущих автомобилей, а также избегать опасных маневров. Пешеходам советует держаться дальше от рекламных щитов и не укрываться от дождя под деревьями.

Как писал сайт kp.ru, накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что в среду, 1 сентября, в столице России выпадет треть месячной нормы осадков.

Ранее центр погоды «Фобос» предупредил жителей ряда регионов России о возможном снеге в сентябре. Отмечается, что уже 3-5 сентября в Северо-Западной части температура воздуха опустится ниже нуля.