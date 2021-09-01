Байден призывал экс-президента Афганистана похвастаться успехами борьбы с талибами*, даже если это неправда

Байден призывал экс-президента Афганистана исказить правду об успехах борьбы с талибами* Фото: REUTERS

Американский лидер Джо Байден советовал беглому экс-президенту Афганистана Ашрафу Гани заявлять об успехах борьбы с радикальным движением «Талибан»*, независимо от того, правда это или нет. С таким призывом президент США обратился к коллеге еще 23 июля 2021 в телефонном разговоре.

«Мне не нужно рассказывать, что в мире и в некоторых частях Афганистана создалось впечатление, что дела идут не очень хорошо с точки зрения борьбы с «Талибаном»*. Есть необходимость, правда это или нет, показать иную картину», – следует из расшифровки разговора, представленной агентством Reuters.

Байден и Гани также обсудили оборону важных населенных пунктов Афганистана. Американский президент пообещал Кабулу оказать воздушную поддержку, если правительство Афганистана представит план противодействия боевикам. Кроме того, агентство пишет, что Белый дом скорректировал данные о покинувших Афганистан граждан США, озвученные Байденом. Политик заявлял о 90% американцах, Белый дом опубликовал расшифровку слов президента, где указывается о 98%.

Напомним, Гани покинул Афганистан после захвата Кабула талибами*. Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ заявило, что бывший президент Афганистана укрылся вместе со своей семьей в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как писал сайт kp.ru, экс-лидер Афганистан выразил уверенность, что в ближайшее время вернется в страну. По его словам, он покинул республику, поскольку не хотел становиться причиной кровопролития.

*Запрещенная в России террористическая организация