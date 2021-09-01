Зеленский обсудил с главой Пентагона ситуацию в Донбассе Фото: EAST NEWS

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Стороны обсудили военный конфликт в Донбасса, сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.

«Обсудили ситуацию на востоке нашей страны, которая остается напряженной, несмотря на усилия Украины по достижению деэскалации мирным дипломатическим путем», – говорится на сайте офиса Зеленского.

Как отмечается в сообщении, напряженность в регионе «усиливается в связи с проведением России военных учений «Запад-2021». Кроме того, президент Украины и глава Пентагона поговорили о перспективах сотрудничества по «противодействию агрессивной политике России в Азово-Черноморском регионе и обеспечения свободы судоходства в международных водах». Зеленский заявил, что ситуация в Черном море «требует коллективного ответа».

Напомним, накануне президент Украины прибыл в Вашингтон на переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Украинский лидер выразил надежду, что встреча будет содержательной.

В ходе визита украинской делегации власти США заявили о своей готовности содействовать процессу интеграции Киева и Евросоюза, в том числе путем модернизации и создания энергетической инфраструктуры. Кроме того, Вашингтон пообещал Зеленскому новый пакет помощи на 60 миллионов долларов, в том числе противотанковые системы Javelin.