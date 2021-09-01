Аналитик спрогнозировал падение доллара до 70 рублей к концу 2021 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич спрогнозировал курс доллара на осень 2021 года. Эксперт отмечает, что в сентябре американская валюта оказалась на большом перепутье и от того, как повернется ситуация, будет зависеть положение доллара до конца года.

Сейчас ФРС США настроился на ужесточение монетарной политики. Каждый раз, когда это происходит, доллар укрепляет свои позиции по отношению к конкурентам, но импульс быстро ослабевает.

Причина в том, что американская экономика очень гибкая, она быстро теряет рабочие места и первая их восстанавливает.

На этот раз ФРС на шаг впереди ряда ведущих мировых центробанков, так как экономика США восстановилась первой среди стран G7. Но если посмотреть шире, то Штаты далеко не в лидерах.

Российский ВВП восстановил коронавирусные потери спустя пять кварталом после начала пандемии, сейчас ЦБ активно повышает ключевую ставку, что позволяет сдерживать инфляцию.

ПО этому пути идут многие страны. Например, Южная Корея повысила ставки на прошлой неделе, следующими обещают быть Новая Зеландия и Австралия.

Таким образом, доллар укрепляет свои позиции, но и валюты развивающихся стран не уступают.

По мнению аналитики, сложившаяся на рынке ситуация напоминает ранние 2000-е, когда валюты развивающихся стран становились все более популярными на протяжении 7-8 лет.

Все это приведет к снижению курса доллара в сентябре. Американская валюта может упасть до 71-72 за доллар, а к концу 2021 года – до 70 рублей.

Экономика евро-региона восстановилась не до конца, поэтому осенью евро может упасть до 82-83, что станет минимумом с июля 2020 года, пишет «Российская газета».

В совою очередь старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова полагает, что для рубля сентябрь пройдет без стрессов.

- С вероятностью в 75% на сентябрьском заседании российский Центробанк поднимет ключевую ставку еще на 25-50 базисных пунктов. Инфляция в этот месяц может оказаться самой низкой в году. Курс доллара в сентябре будет двигаться в диапазоне 73–75 руб., евро — 86–88 рублей, - отметила аналитик в беседе с ФАН.