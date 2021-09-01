В Роспотребнадзоре дали советы, как защитить детей от COVID-19 в школе Фото: Анна МАРТЫНОВА

Начался новый учебный год и перед педагогами и родителями стоит один вопрос – как защитить детей от коронавируса в образовательных учреждениях. В Роспотребнадзоре напоминают, что в помещениях должны быть организованы «утренние фильтры» с обязательной термометрией на всех входах в здание. Измерять температура тела будут у учеников и сотрудников школы. Если будет выявлен факт повышения температуры, то человека не допустят в здание.

Еще одна важная деталь – «фильтры» должны быть организованы таким образом, чтобы перед входом в школу не собиралась толпа людей.

Помимо этого, будет усилен режим дезинфекции, уборки обязательно проводить со спецсредствами. В классах должны быть антисептические средства для обработки рук, а так же приборы для обеззараживания воздуха.

- Кроме антисептиков в классах должны быть электрополотенца или одноразовые полотенца, мыло. За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет. Исключение только для кабинетов, где имеется специальное оборудование, - пояснили «Известиям» в Роспотребнадзоре.

Заниматься в спортзале или читальном зале может только один класс. А посещать столовую дети будут по очереди.

Ранее эксперты рассказали, что дает детям обучение в специальных профильных классах. В российских школах все чаще стали появляться образовательные программы по узкому направлению, сообщает ФАН.