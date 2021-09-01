Лавров: Надеемся, что после слов Байдена о невмешательстве в другие страны, на планете станет спокойнее

Лавров оценил слова Байдена о невмешательстве в дела других стран Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обещания президента Соединенных Штатов Джо Байдена о прекращении вмешательства в дела других стран дают надежду на то, что на планете станет спокойнее, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Надеюсь, если эти заявления отражают выстраданный вывод, что у нас в будущем на планете будет немножко поспокойнее», – сказал дипломат во время выступления в МГИМО.

Министр иностранных дел РФ отметил, что Байден и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о планах прекратить вмешиваться в дела других государств в разницей в один-два дня. Лавров отметил, что Россия приветствует такой подход и давно призывает к тому, чтобы «извлекать уроки из тех авантюр», в которые западные коллеги ввязывались в последние десятилетия».

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе Вооруженные силы Соединенных Штатов покинули Афганистан, а официальный представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи заявил об окончании операции по эвакуации людей из Кабула.