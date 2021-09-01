Лавров ответил на вопрос о возможности перехода в Госдуму: "Не буду гадать о результатах выборов"

Лавров отказался давать прогноз по результатам грядущих выборов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал возможность перехода в Госдуму.

Очередные выборы в Госдуму РФ пройдут 17-19 сентября 2021 года. Накануне важного политического события главу российского внешнеполитического ведомства спросили, что он думает о возможности перейти на работу в Госдуму. Вопрос дипломату задали студенты МГИМО, перед которыми он выступил 1 сентября в честь Дня знаний.

“Не буду гадать о результатах выборов”, - ответил на вопрос Сергей Лавров.

До этого глава МИД России также произнёс вступительное слово в честь начала учебного года в Гимназии им. Е.М. Примакова.

Ранее сайт kp.ru писал, кто из кандидатов в депутаты Государственной думы, согласно данным ЦИК по сведениям о доходах и имуществе, всех богаче, всех «квартирней» и «земельней».