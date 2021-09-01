Политолог объяснил, почему Украина не разрывает отношения с Россией Фото: REUTERS

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик объяснил, почему Киев не решается разорвать отношения с Россией. Несмотря на громкие заявления, Украине невыгодно завершить торговые связи с Москвой.

Политолог отмечает, что за 1200 лет соседства между странами наладились и устоялись торгово-экономические отношения и в одночасье отказаться от них нельзя, как бы не хотелось некоторым киевским политикам.

- Очевидно, что украинские товары сейчас находятся в таком соотношении цена-качество, что никому на европейском рынке они никак не интересны. Но за десятилетия советской власти были налажены твердые кооперационные схемы украинских предприятий с российскими смежниками, и это до сих пор работает, - отмечает Соловейчик в беседе с ФАН.

Пока все попытки Украины захватить западные и европейские рынки не дают желанного результата. Поэтому приходится признавать очевидные факты.

- От действительности никуда не деться, даже несмотря на все фольклорные представления и мифы о «величии незалежной и самостийной». Мифология и экономика не имеют между собой ничего общего, - заключил политолог.

Тем временем 1 сентября произойдет важнейшее для украинской политики событие - Владимир Зеленский впервые встретится с президентом США Джо Байденом. Вашингтон несколько раз переносил встречу, но она все таки состоялась. Эксперты полагают, что на переговорах будут затронуты отношения с Россией и перспективы выдвижения Владимира Зеленского на второй президентский строк, пишет газета "Известия".