Путин поддержал идею использовать QR-коды в учебниках по истории Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Инициатива введения QR-кодов в российских учебниках по истории выглядит привлекательной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с учащимися во Всероссийском детском центре «Океан».

«Это здорово, и надо бы это реализовать», – сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что история – это не просто набор цифр и имен, и для ее понимания важно изучать, в каких условиях жили люди в разные времена и что влияло на принятие тех или иных решений. Как подчеркнул Путин, поняв обстоятельства событий прошлого, можно объективно оценить настоящее и построить будущее «должным образом».

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 президент России, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники истории, в которых нет информации о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о Сталинградской битве.