Зарубежных соотечественников привлекает Алтайский край

С начала года в Алтайский край на постоянное место жительства переехали из-за рубежа 1243 соотечественника, что уже превысило ожидаемую (1010 человек) численность за год и итоговую цифру 2020 года (1096 человек). Руководство региона отмечает, что в текущем году интерес к краю возрос у соотечественников из Германии, Латвии, Украины. Прибывают также граждане Армении, Киргизии, Узбекистана. Вместе с тем основную долю переселенцев традиционно составляют граждане Казахстана. Их привлекает экологической чистоте региона, возможности получить достойное образование, поддержки предпринимательской инициативы и открытия собственного дела.

Три четверти прибывших (76%) выбрали для переселения город Барнаул. При этом другие города и районы края также не остаются без внимания. Сельские районы края тоже привлекают соотечественников, у которых здесь есть родственные связи, желание работать в сельскохозяйственной сфере.

Наибольший интерес регион вызывает у молодежи. Более половины прибывших в 2021 году (51,6 %) – соотечественники в возрасте до 35 лет. В их числе медицинские работники, педагоги, специалисты других востребованных в крае профессий. Каждый пятый участник программы – студент профессиональной образовательной организации или вуза края.

Предусмотренные программой дополнительные меры социальной поддержки оказываются всем обратившимся участникам программы и членам их семей. В их числе – компенсация затрат переселенцев по найму жилья, на прохождение обязательного медицинского обследования для оформления разрешения на проживание в России, выплаты многодетным семьям и семьям с детьми до 1,5 лет, поддержка участников программы, получающих на платной основе образование в вузах края.

Напомним, участниками региональной программы переселения могут стать как соотечественники, проживающие за рубежом и планирующие переезд в Россию, так и уже проживающие в Алтайском крае на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство в России. Преимущества участия соотечественников в программе переселения – ускоренная процедура получения российского гражданства, а также право на получение дополнительных мер государственной поддержки. За время действия региональной программы переселения (с 2010 года) в Алтайский край прибыло почти 17 тыс. человек.