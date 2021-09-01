Депутат Сухарев предложил ввести пособия для овдовевших пенсионеров

В Госдуме предложили ввести пособие для овдовевших пенсионеров Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести в России пособия для овдовевших пенсионеров в размере 50% от пенсии умершего супруга. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Политик отметил, что на одинокого пенсионера, потерявшего супруга, помимо психологической нагрузки ложатся все бытовые проблемы, а также усиливается финансовая нагрузка.

«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительного ежемесячного пособия в размере 50% от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого в течение трёх лет», — цитирует текст обращения RT.

Депутат добавил, что такая мера послужит поддержкой данной категории населения и даст время адаптироваться к новым условиям жизни.

Напомним, на сегодняшний день в соответствии с законодательством пенсионе после смерти супруга вправе перейти на его пенсию, передает ФАН.