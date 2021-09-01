Путин пообещал отдавать в регионы большинство новых бюджетных мест в вузах

Решение уже было принято правительством Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин рассказал о приоритетах при распределении количества бюджетных мест в российских вузах. По словам главы государства, большинство из них получат регионы.

Как отметил Путин на встрече со школьниками, которую он провел по случаю Дня знаний во время поездки на Дальний Восток, решение уже было принято в правительстве.

“Мы уже приняли решение о том, что подавляющее большинство новых бюджетных мест для обучения в высших учебных, да и не только в высших, а и в средних учебных заведениях, будет отдаваться на места, в региональные вузы”, - сказал президент.

Как ранее писал сайт kp.ru, любимая учительница Владимира Путина в честь Дня знаний рассказала о его школьных годах. По словам преподавателя, будущий президент был очень активным и талантливым ребенком.