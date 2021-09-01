Глава СПЧ назвал ситуацию с соблюдением прав человека в России удовлетворительной

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев рассказал, как обстоит ситуация с соблюдением прав человека в России. По его словам, проблемы в этой сфере есть, но они решаемы.

"В плане политических свобод Россия далеко ушла от СССР. Любую информацию можно получить, интернет нельзя заткнуть. Что касается социальных прав, то с ними стало хуже. Например, пособия по безработице есть, но они маленькие. Есть проблемы, но они решаемы. Ситуация удовлетворительная", - цитирует Фадеева РИА Новости.

Глава Совета по правам человека при президенте также отметил, что в полном объеме права человека не могут соблюдаться ни в одной стране. Это происходит не потому, что они этого не хотят, объяснил Фадеев.

"В каком-то смысле декларация прав человека – идеальный образ. К нему нужно стремиться, но достичь сложно", - резюмировал глава СПЧ.

Как ранее писал сайт kp.ru, Валерий Фадеев оценил идею сокращения рабочей недели в России. Он отметил, что не против этого тренда, но против того, чтобы труд рассматривался россиянами как обуза, а не как одна из главных составляющих жизни.