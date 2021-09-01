Умерла актриса Тамилла Агамирова: Вдова Николая Сличенко ушла вслед за любимым. Фото: https://teatr-romen.ru/tamilla-agamirova/

Умерла актриса Тамилла Агамировой, вдова Николая Сличенко. Она скончалась в возрасте 93 лет. Актриса всего на два месяца пережила своего знаменитого супруга, который скончался 2 июля 2021 года.

Звезда театра «Ромэн» жила последние годы в Московской области. Точная причина смерти пока не называется, но в окружении актрисы склонны полагать, что сказался внушительный возраст и душевные терзания.

В беседе с 5-tv.ru близкая знакомая Агамировой, актриса Екатерина Жемчужная, подтвердила, что произошло печальное событие.

Тамилла Агамировой очень тяжело переживала смерть мужа - народного артиста СССР, худрука цыганского театра «Ромэн» Николая Сличенко. Они много лет были неразлучны и относились друг к другу с теплом и уважением. Смерть Сличенко стала сильным ударом.

Последние дни актриса проводила в поселке Николина Гора Московской области.

- Ушла сегодня. Царствие небесное… Она красавица была, умница! Прелестная, участливая» — сообщила подруга покойной.