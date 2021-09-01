Лавров: Вместо выполнения Минских соглашений Киев занимается словесной эквилибристикой

Лавров посоветовал Киеву выполнять Минские соглашения, а не заниматься "словесной эквилибристикой" Фото: REUTERS

Украина вместо того, чтобы выполнять Минские соглашения, занимается словесной эквилибристикой, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя предложение Киева переименовать Украину в Русь-Украину.

«Упражняются в какой-то словесной эквилибристике. Считают, что Русь – это их исконное название», – отметил дипломат во время выступления в МГИМО.

Глава российского МИД отметил, что Минские соглашения не предполагают какого-либо принудительного выполнения, поскольку были подписаны на добровольной основе. По мнению Лаврова, если речь и идет о принуждении Киева к миру, то эти должен заниматься Запад.

Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил стране изменить название, чтобы насолить России. Он предложил отобрать у России «бренд русских» и назвать Украину «Русь-Украина». По мнению Арестовича, таким образом можно будет «потроллить» Москву, якобы сейчас идет «русско-российская война».