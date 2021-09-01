В России 1 сентября 2021 выявлено 18 368 случаев заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в России выявили 18 368 случаев заболевания коронавирусной инфекций. С начала пандемии общее количество заразившихся COVID-19 достигло 6 937 333 человек, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Наибольшее число новых заболевших в Санкт-Петербурге, где за сутки заразились 1312 человек. На втором месте по числу новых заболеваний Москва – там 1229 инфицированных, на третьем Московская область – 543 случая. Новые заболевания были выявлены во всех 85 регионах страны, при этом у 1 260 человек (6,9%) коронавирус протекал бессимптомно.

Также за сутки зарегистрированы 790 летальных исходов. За весь период пандемии в России от COVID-19 умерли 184 014 пациента. Количество полностью выздоровевших за сутки прибавилось на 18 325 человек, всего в стране число вылечившихся от инфекции пациентов увеличилось до 6 199 379.

Как писал сайт kp.ru, накануне в России было выявлено 17 813 случаев заражения коронавирусом, от болезни скончались 795 человек.