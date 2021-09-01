Матвиенко: Ни о какой насильственной вакцинации от коронавируса речи быть не может

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко Фото: Артем КИЛЬКИН

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что о насильственной вакцинации в России не может быть речи. Власти должны убеждать сделать прививку, но не принуждать к ней, рассказала спикер Совфеда в ходе рабочей поездки в Пензу. Там она посетила совещание по социально-экономическому развитию региона.

“Ни о какой насильственной вакцинации речи быть не может", - подчеркнула Матвиенко.

По словам Матвиенко, в Пензенской области более 58% населения старше 60 лет уже получили прививку против коронавирусной инфекции. Таким образом, регион стал одним из лидеров по темпам вакцинации.

Как ранее писал сайт kp.ru, врачи призывают вакцинировать не только от коронавирусной инфекции, но также и от гриппа. Особенно накануне наступления холодной погоды. Кроме того, не стоит забывать носить маски, соблюдать дистанцию, часто мыть руки и пользоваться антисептиками