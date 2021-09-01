Количество стихийных бедствий в мире выросло за последние 50 лет в пять раз Фото: REUTERS

Количество стихийных бедствий в мире за последние почти 50 лет увеличилось в пять раз, сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН.

Катастрофы возникали вследствие климатических изменений, главным образом, из-за роста средних температур на планете. В период с 1970 по 2019 годы в мире в мире произошло более 11 тысяч стихийных бедствий, жертвами которых стали свыше 2 миллионов человек, при этом 91% смертей приходится на развивающиеся страны. Ущерб от катастроф составил 3,6 триллиона долларов, сказано в докладе на сайте ВМО.

Сообщается, что засуха привела к гибели 650 тысяч человек, штормы – 577 тысяч, жертвами наводнений стали 59 тысяч человек, а вследствие аномальной жары погибли 56 тысяч жителей Земли. Также стихийные бедствия вызвали большие экономические потери: в 1970-е годы они составили 49 миллилонов долларов, в период с 2010 по 2019 годы – 383 миллиона.

Как отмечается в докладе, семь из десяти наиболее разрушительных с точки зрения экономических последствий катастроф произошли в 2005 году, три – в 2017 году.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал беспрецедентным характер природных бедствий в регионах России. Ранее глава государства заявил, что сложная ситуация с природными пожарами и паводками в стране в значительной степени связана с изменениями климата на планете.