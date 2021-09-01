Лавров рассказал, какими качествами должна обладать жена дипломата

Лавров рассказал, какой должна быть жена дипломата Фото: REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, какой должна быть хорошая жена дипломата.

- Наверное, здесь нет никакого особого правила: любая жена, как и любой муж должны прежде всего понимать друг друга и не мешать, а помогать реализовывать соответствующие идеи, которым вы решили посвятить свою жизнь, реализовывать себя в своей профессии, - сказал он во время выступления перед студентами и преподавателями МГИМО.

Лавров также упомянул проблему, с которой нередко сталкиваются послы и дипломаты. Бывает, что жена отправляется за мужем в командировку в другую страну, но не может найти там применения своим профессиональным навыкам. Тогда это становится серьезной проблемой.

По словам министра, этот вопрос каждая семья решает самостоятельно: ехать вместе или же остаться каждому на своей работе, но постараться почаще прилетать друг к другу. Универсального решения здесь нет.