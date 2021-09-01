Папа Римский высказался словами Путина, думая, что цитирует Меркель

Папа Римский перепутал приписал Меркель цитату Путина Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск, комментируя ситуацию в Афганистане, согласился с оценкой президента России Владимира Путина, но, цитируя главу государства, приписал его слова канцлеру Германии Ангеле Меркель.

В интервью радиостанции Cope понтифик заявил, что его «тронули слова одного из величайших деятелей мировой политики Меркель». При этом Франциск процитировал Путина: «Необходимо покончить с безответственной политикой вмешательства извне и построения демократии в других странах, игнорируя традиции народа». Глава Римской католической церкви подчеркнул, что видит мудрость в словах Меркель.

Как писал сайт kp.ru, Путин на встрече с канцлером Германии высказался о ситуации в Афганистане. По заявлению российского лидера, Запад должен «прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей и стремления строить в других странах демократии по чужим лекалам». Также на переговорах с Меркель президент назвал миссию НАТО в Афганистане безуспешной.