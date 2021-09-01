Российские компании подписали хартию безопасности детей в интернете Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российские интернет-компании и мобильные операторы подписали хартию безопасности детей в интернете.

Соглашение было подписано в среду, 1 сентября, в пресс-центре агентства «Россия сегодня», за церемонией в режиме видеосвязи наблюдал президент РФ Владимир Путин. Документ предполагает ограничение доступа детей к контенту, несущему вред их здоровью и развитию. Кроме того, участники соглашения договорились удалять противозаконный контент и оперативно реагировать на обращения пользователей.

Также соглашение предполагает совместное формирование благоприятной цифровой среды для детей. Так, компании обязались разрабатывать развивающие материалы, сотрудничать с молодежными организациями, заниматься поиском талантов в IT-сфере. К хартии присоединились такие компании как «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «Мегафон», МТС и «Вымпелком».

Напомним, в школах России решили ограничить доступ к негативному контенту в интернете

Как писал сайт kp.ru, ранее опрос показал, что россияне все чаще стараются ограничить свои детям доступ в интернет.