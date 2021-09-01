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Политика1 сентября 2021 14:53

Россия, Китай, США и Пакистан проведут встречу по Афганистану

Заседание планирует провести после стабилизации ситуации в стране
Абдулла ШАКИРОВ
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В Кабуле планируется провести встречу "расширенной тройки" по ситуации в Афганистане

В Кабуле планируется провести встречу "расширенной тройки" по ситуации в Афганистане

Фото: REUTERS

Участники «расширенной тройки» намерены провести в Кабуле встречу по вопросам афганской проблемы, сообщил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

Как рассказал дипломат РИА Новости, заседание с участием России, Китая, Соединенных Штатов и Пакистана планируется провести после стабилизации ситуации в Афганистане. В частности, отметил Моргулов, необходимо возобновить работы аэропорта афганской столицы, чтобы можно было осуществлять коммерческие гражданские рейсы.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с руководителем внешнеполитического ведомства Пакистана Шахом Мехмудом Курейши, обсудив с ним ситуацию в Афганистане. В ходе диалога дипломаты отметили необходимость оказания содействия Кабулу числе в рамках «расширенной тройки» и в налаживании межафганского диалога, чтобы сформировать правительство, обеспечить стабильность и правопорядок в государстве.