Бывший форвард сборной России рассказал о своих ожиданиях от матча с Хорватией

Дмитрий Булыкин рассказал, что ждет от матча россиян с Хорватией. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, чего ждет от команды в рамках отборочного этапа чемпионата мира – 2022. Экс-форвард заявил, что рассчитывает на победу россиян.

«Жду результата, победы. Хорошей игры. Шансы всегда 50/50. Все будет зависеть конкретно от футболистов в каждой игре, потому что футбол непредсказуем, за что мы его и любим. Аутсайдер может обыграть чемпиона», — цитирует Булыкина Газета.ru.

В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют со сборной Хорватии. Игра состоится в Москве 1 сентября.

Ранее предстоящие состязания уже прокомментировал футбольный эксперт и бывший главный тренер «Зенита» Борис Раппопорт. Он также отметил, что ждет от российской команды результат хотя бы в ничью.

«Я думаю, что оптимальным результатом для нас будет ничья. Если мы сможем победить — это вообще будет идеально», - цитирует Раппопорта телеканал «360».