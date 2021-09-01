Путин заявил, что широко использовать ГМО-продукты в России пока рано

В России запрещено выращивать ГМО-растения и ввозить в страну генно-модифицированные семена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин рассказал о перспективах использования генно-модифицированных (ГМО) продуктов в отечественном сельском хозяйстве. По его мнению, говорить о такой широкой практике по этому вопросу пока рано.

“У нас действительно есть закон, который ограничивает использование генно-модифицированной продукции для того, чтобы она [не] попадала на стол к человеку. Но нет ограничений для работы по этому направлению в научных целях”, - рассказал Путин на встрече со школьниками, которую он провел по случаю Дня знаний во время своей поездки на Дальний Восток.

В сельском хозяйстве ГМО применяется для тех же целей, что и обычная селекция - то есть, оно нужно для повышения качества и количества продукта и производства за меньшие деньги. Например, с помощью генной модификации растение можно сделать устойчивым к болезням или веществам, с помощью которых уничтожают сорняки.

В России с 4 июля 2016 года запрещено выращивать ГМО-растения и ввозить в страну генно-модифицированные семена. Путин признался, что вопрос использования ГМО-продуктов очень сложный и спорный.

“Как считают специалисты, мы все-таки не готовы пока к тому, чтобы широко использовать это так, как делают это в Северной Америке, где выращивают бобовые, сою и кукурузу в огромных количествах, потом используют в корм скоту, потом это мясо попадает в продажу также, как и сами продукты”, - рассказал президент.

Сайт kp.ru ранее писал, что спасти мир от голода можно и без ГМО. О технологиях, которые совершат революцию в продуктах питания рассказал руководитель лаборатории цифрового сельского хозяйства Сколтеха.