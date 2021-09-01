Итоговое сочинение в школах проведут 1 декабря 2021 Фото: правительство Хабаровского края

Итоговое сочинение для учеников одиннадцатых классов планируется провести 1 декабря 2021, сообщила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Дополнительными датами проведения итоговых сочинений выбраны 2 февраля и 4 мая 2022 года. Сочинение будет оцениваться по системе «зачет/незачет», для учащихся с ограничениями по здоровью будет доступно написание изложения, говорится на сайте Рособрнадзора.

Напомним, успешное написание итогового сочинения является допуском для сдачи Единого государственного экзамена.

Как писал сайт kp.ru, учеников одиннадцатых классов в 2021 году ждет пять тем для декабрьского сочинения: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и Наказание – вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня», «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина».