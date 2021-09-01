Юрий Борисов: «Единая Россия» проделала большую работу для обновления парка школьных автобусов и «скорых»

Заместитель председателя Правительства Юрий Борисов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты партии «Единая Россия» провели большую работу по расширению автопарка скорой помощи и школьных автобусов в регионах страны. Об этом заявил заместитель председателя Правительства Юрий Борисов во время тематического обсуждения в штабе общественной поддержки «Единой России».

«Здоровье и безопасность наших граждан, подрастающего поколения – краеугольное направление нашего государства», – подчеркнул Борисов.

Он отметил, что работа проводилась по поручению президента РФ Владимира Путина. Совместно с региональными властями «Единая Россия» сформировала карту объективной потребности автотранспорта и передала документ Минздраву и Минпросвещения.

В результате на нужды школьников и пациентов будет передано более 5,5 тысяч единиц техники.

«В этом году будет поставлено 1600 автомобилей школьной помощи, технологичных, с современным оборудованием, которое помимо оперативной помощи еще позволяет проводить вакцинацию населения. И 4100 школьных автобусов трех марок – ГАЗ, ВАЗ и ПАЗ», - рассказал Юрий Борисов.